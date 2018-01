Zagueiro do time sub-19 do Grêmio morre após se afogar no interior gaúcho

O Grêmio está de luto nesta segunda-feira. O time gaúcho anunciou no início da tarde que o zagueiro Paulo Sérgio Bratti Dalmoro, da categoria sub-19, faleceu durante a manhã na cidade de Teutônia, interior do estado. O clube não divulgou a causa da morte do garoto de 19 anos.

"Natural de Encantado-RS, o atleta integrava a categoria sub-19 do Grêmio e estava nas categorias de base do Tricolor desde 2014. Paulo dedicou sua carreira de forma íntegra e sempre defendeu as cores do Grêmio com honra e dedicação. Que a família possa encontrar conforto neste momento", divulgou o clube.

Paulo Dalmoro deu entrada no Hospital Ouro Branco, em Teutônia, pouco antes das 11 horas desta segunda-feira, após ter se afogado em um riacho na região. Uma funcionária do hospital confirmou o quadro, mas evitou cravar o afogamento como causa da morte.

A tragédia foi lamentada nas redes sociais por alguns dos ex-companheiros de Paulo Dalmoro. O zagueiro era visto como promessa do clube e chegou a ser capitão na base do Grêmio, além de ter passado pela seleção brasileira sub-17.