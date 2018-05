Zagueiro do Vasco minimiza perda do título: 'Não lembro de um campeão da Série B'

O zagueiro Rafael Marques, do Vasco, minimizou nesta quarta-feira a perda do título da Série B do Campeonato Brasileiro, que era o maior objetivo do time carioca após o rebaixamento, no fim do ano passado. Para o defensor, ninguém lembra dos campeões da segunda divisão. "O mais importante é o acesso", declarou.

"O Vasco teria condição de ser campeão. Mas, para mim, o objetivo sempre foi colocar o Vasco na Série A. Infelizmente aconteceram alguns problemas no percurso, mas conseguimos colocar o time na rota de novo", disse Marques. "Estou no futebol faz tempo, mas não lembro de um time que foi campeão da Série B e está na história. Pouca gente sabe escalar o Vasco que foi campeão de 2009."

O time carioca perdeu a chance de brigar pelo título no fim de semana, quando o Atlético-GO venceu e rebaixou o Tupi, por 5 a 3, garantindo a conquista com duas rodadas de antecipação. Agora, o Vasco busca o triunfo sobre o Criciúma, no sábado, em Santa Catarina, para sacramentar o retorno à Série A.

"Nosso objetivo é vencer o jogo, garantir a classificação para a Série A com uma vitória. Se possível, vencer jogando bem, para vir para o Rio e também vencer jogando bem o último jogo. Vitória é sempre importante no futebol. Se não conseguir vencer, não está tudo bem", disse o zagueiro, projetando também a rodada final, contra o Ceará, em São Januário.

Rafael Marques poderá ser titular no fim de semana porque Luan está com dores na coxa direita. Contudo, mantêm a cautela antes da decisão do técnico Jorginho. "O grupo do Vasco tem qualidade. Os jogadores são de alto nível e todos possuem condições de fazer boas apresentações. Eu tenho que estar preparado", disse o defensor.

"Ainda não sei quem vai jogar, mas tenho a consciência tranquila, pois todas as vezes que entrei em campo com a camisa do Vasco busquei fazer o meu melhor. Se o professor precisar de mim, estou pronto e tenho certeza que vou contribuir muito com o meu trabalho", afirmou.