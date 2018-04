Zagueiro Durval pode bater um recorde neste domingo

SÃO PAULO - Quando Guilherme Ceretta de Lima apitar pela última vez na Vila Belmiro, o Brasil pode conhecer um novo recordista. Neste domingo, caso o Santos consiga superar o Corinthians na final do Campeonato Paulista, o zagueiro Durval atingirá a marca de 11 títulos estaduais consecutivos, quatro deles com a camisa alvinegra. Para isso, a equipe comandada por Muricy Ramalho precisa vencer por, pelo menos, dois gols de diferença, se não quiser levar a decisão para os pênaltis. O Corinthians tem a vantagem do empate, já que ganhou a primeira partida por 2 a 1, no Pacaembu.

Natural de Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, Durval assegurou o campeonato local de 2003, quando atuava pelo Botafogo, título que deu início à sua sequência. Logo depois, foi campeão por Brasiliense e Atlético-PR, em 2004 e 2005, respectivamente. A partir do ano seguinte, o beque de poucos sorrisos passou a jogar no Sport, clube pelo qual tornou-se ídolo e tetracampeão pernambucano, de 2006 a 2009, antes de chegar à Vila Belmiro, em 2010. Com a camisa do time de Pelé, Durval festejou os últimos três estaduais.

Com o tri paulista de 2012, Durval igualou o feito de outros quatro jogadores do futebol brasileiro: Celso Mascarenhas, Kainço, Geraldino de Carvalho e Affonso Silviano Brandão. Todos eles protagonizaram o decacampeonato do América-MG, entre 1916 e 1925, somando, portanto, dez conquistas consecutivas também.

Um equívoco comum é delegar o atual recorde ao ex-lateral Gena, com supostamente 11 títulos seguidos. Ele foi hexacampeão pernambucano pelo Náutico, de 1963 a 1968, e participou do pentacampeonato do rival Santa Cruz, na sequência, até 1973. No entanto, Gena não esteve presente na conquista de 1969 por ainda ter vínculo contratual com o Náutico.

OUTROS TÍTULOS DE DURVAL

Recopa Sul-Americana (2012)

Copa Libertadores (2011)

Copa do Brasil (2008 e 2010)

Campeonato Brasileiro da Série B (2004)