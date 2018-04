Zagueiro e lateral preveem briga por vaga no Palmeiras

SÃO PAULO - O zagueiro Maurício Victorino e o lateral-esquerdo William Matheus foram apresentados nesta segunda-feira como novos reforços do Palmeiras e chegaram mostrando estarem bem cientes das dificuldades que terão pela frente. Os dois terão que brigar por posições onde a concorrência parece ser forte.

A situação mais cômoda é de William Matheus. Um dos destaques do Goiás no Campeonato Brasileiro, ele chega ao Palmeiras com um contrato de quatro anos e pronto para assumir a vaga que hoje é ocupada por Juninho.

"Joguei com o Juninho na base (do Figueirense) e sei da categoria dele. Mas eu vim para cá querendo aparecer e jogar. Aqui tem lateral de qualidade e quem vai ganhar é o Palmeiras, que terá uma disputa muito boa", disse o lateral, que vestirá a camisa 16.

Já Victorino assinou por empréstimo até o fim do ano vindo do Cruzeiro, como parte da negociação em que Luan permaneceu no time mineiro. O jogador de 31 anos não disputa uma partida oficial desde outubro de 2012, por causa de diversas lesões, mas ele acredita que isso não será complicador para disputar vaga com Lúcio e Henrique.

"Vou dar o meu melhor. Ano passado foi complicado por causa da lesão (no tendão de Aquiles), mas estou bem e pronto para jogar. Fiquei fora alguns meses, mas estou animado para jogar e quero dar o meu melhor para honrar a camisa e ajudar meus companheiros a ter vitórias e títulos", explicou o uruguaio, que vai ficar com a camisa 4.