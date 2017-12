Zagueiro é surpresa na lista de convocados da Suécia O presença do zagueiro Karl Svensson, do IFK Gotemburgo, no lugar de Alexander Ostlund, do Southampton, da Inglaterra, foi a única surpresa na lista dos 23 jogadores da Suécia que disputarão a Copa do Mundo. O anúncio foi realizado nesta terça-feira, pelo técnico Lars Lagerback. Ostlund foi titular em boa parte das Eliminatórias, mas recebeu muitas críticas depois da derrota para Suécia para a Irlanda por 3 a 0 num amistoso disputado em março - os irlandeses não vão à Copa. Svensson, escolhido como um dos melhores defensores do último Campeonato Sueco, foi chamado para ganhar experiência, segundo Lagerback. "Ele vai ser um dos pilares da seleção nos próximos anos, e precisa estar maduro para aprender a jogar nesse nível", afirmou o treinador. O meia Fredrik Ljungberg, do Arsenal, um dos convocados, disse que não será fácil para a Suécia chegar às oitavas-de-final. A equipe está no Grupo B, e enfrenta Inglaterra, Paraguai e Trinidad e Tobago. "Se passarmos para as oitavas tudo pode acontecer", disse o jogador ao jornal sueco Expressen. Ele disse que é muito cedo para falar em título - aposta feita há alguns meses por seu colega Ibrahimovic. Confira os 23 convocados da Suécia para a Copa do Mundo: Goleiros - John Alvbage (Viborg), Andreas Isaksson (Rennes) e Rami Shaaban (Fredrikstad). Defensores - Erik Edman (Rennes), Petter Hansson (Heerenveen), Teddy Lucic (Hacken), Olof Mellberg (Aston Villa), Mikael Nilsson (Panathinaikos), Fredrik Stenman (Bayer Leverkusen) e Karl Svensson (IFK Gotemburgo). Meio-campistas - Niclas Alexandersson (IFK Gotemburgo), Daniel Andersson (Malmoe), Johan Elmander (Brondby), Mattias Jonson (Djurgarden), Kim Kallstrom (Rennes), Tobias Linderoth (Copenhagen), Fredrik Ljungberg (Arsenal), Anders Svensson (Elfsborg) e Christian Wilhelmsson (Anderlecht). Atacantes - Marcus Allback (Copenhagen), Zlatan Ibrahimovic (Juventus), Henrik Larsson (Barcelona) e Markus Rosenberg (Ajax).