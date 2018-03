Zagueiro Edmílson vai atuar como volante O zagueiro Edmílson, do Lyon-França, deverá voltar às origens no jogo da seleção brasileira contra Hungria, dia 28 de abril, em Budapeste. O técnico Carlos Alberto Parreira decidiu chamar o jogador para ocupar a vaga de Gilberto Silva (Arsenal), que está está suspenso e não poderá enfrentar a Argentina - próximo compromisso do Brasil nas eliminatórias. Apesar de estar jogando como zagueiro já há muito tempo - foi para a Copa de 2002 como jogador de zaga - ele foi chamado para o meio-de-campo, por uma razão muito simples. Edmilson atuou pelo setor durante muito tempo, quando jogava pelo São Paulo. Outro que pode ganhar a vaga de titular no meio-de-campo da seleção é Juninho Pernambucano. O jogador foi muito elogiado pelo técnico e pode ganhar um chance. Se Juninho entrar, quem deve perder o lugar é o meia Zé Roberto.