Zagueiro francês do Atlético de Madrid é detido por acusação de agredir namorada

A polícia da Espanha deteve nesta sexta-feira o zagueiro francês Lucas Hernández, do Atlético de Madrid. O jogador é acusado de ter agredido a sua namorada, de acordo com informações da imprensa local, e foi preso na sua residência em Las Rozas, em Madri.

A imprensa espanhola afirma que em seu depoimento à Guarda Civil do país, Hernández declarou que teve um desentendimento com sua namorada após retornar de um jantar com vários companheiros do Atlético de Madrid.

Ela teria socado o seu carro e, quando ele tentou contê-la, sua namorada sofreu uma queda, o que a fez ser levada a um hospital para cuidar dos ferimentos sofridos. E a acusação de agressão não teria sido realizada pela namorada, mas de modo anônimo por outra pessoa.

Formado nas divisões de base do Atlético de Madrid, Hernández ganhou a sua primeira oportunidade entre os profissionais do clube em 2015. O zagueiro, de apenas 20 anos, é considerado um dos jogadores mais promissores do elenco à disposição do técnico Diego Simeone. Ele já disputou 21 partidas e também pode ser aproveitado na lateral esquerda.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alheio a esse problema extracampo, o Atlético de Madrid volta a entrar em campo neste sábado, quando vai receber o Leganés, em compromisso válido pelo Campeonato Espanhol.