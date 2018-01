Zagueiro francês Thuram confirma aposentadoria após Copa O zagueiro Lilian Thuram, jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção francesa, confirmou nesta segunda-feira que vai encerrar a carreira após a Copa do Mundo. "Na minha idade, não seria razoável continuar", afirmou Thuram, de 34 anos, natural da ilha de Guadalupe e atualmente jogador da Juventus. Ao entrar em campo na partida contra Togo, ainda pela primeira fase do Mundial, o zagueiro superou a marca de Marcel Desailly, que disputou 117 jogos com a camisa da seleção. Agora, Thuram já chegou a 119 apresentações. Thuram já tinha deixado a seleção após a última Eurocopa de 2004, quando contava com 103 jogos com a camisa da França. Mas decidiu voltar, a pedido do meia Zinedine Zidane, para ajudar na classificação da seleção francesa para o Mundial da Alemanha.