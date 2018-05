Zagueiro francês Zouma se lesiona e fica fora até da Eurocopa

O zagueiro francês Kurt Zouma está fora do resto da temporada pelo Chelsea e da Eurocopa. Nesta segunda-feira, o clube inglês divulgou que o jogador sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o jogo contra o Manchester United - empate por 1 a 1, em Londres -, no último domingo, pelo Campeonato Inglês, e ficará fora de combate por pelo menos seis meses.

De acordo com a nota publicada no site do Chelsea, Zouma se machucou sozinho no clássico após cair de mau jeito ao dar um salto. Na hora ele sentiu tanta dor que quem pediu para parar o jogo foi o meia Mata, do Manchester United.

Os médicos do Chelsea explicaram na nota que o zagueiro já realizou exames e será operado nesta quarta-feira. Como o tempo de recuperação é de, no mínimo, seis meses, Zouma será desfalque também para o técnico Didier Deschamps na seleção da França, que será a anfitriã da Eurocopa entre os meses de junho e julho.

Zouma já se manifestou nas redes sociais sobre o ocorrido. Agradeceu pelas mensagens de apoio que recebeu e disse que vai voltar ainda mais forte na próxima temporada. Com apenas 21 anos, foi revelado pelo Saint-Étienne e depois de três anos se destacando ainda muito jovem, foi comprado pelo Chelsea em 2014.