Zagueiro Gamarra se apresenta ao Olimpia, do Paraguai Sem jogar desde a Copa do Mundo, já que não renovou seu contrato com o Palmeiras depois de defender a seleção paraguaia na Alemanha, o veterano zagueiro Gamarra se apresentou neste sábado ao seu novo clube, o Olimpia, do Paraguai. Gamarra vai completar 37 anos no próximo dia 17 de fevereiro e estava sendo disputado pelos dois principais clubes do Paraguai: Olimpia e Cerro Porteño. Ele já passou por vários times brasileiros, como Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Inter, além de Atlético de Madri (Espanha), Inter de Milão (Itália), AEK Atenas (Grécia), Benfica (Portugal) e Independiente (Argentina). "Venho com muita esperança de jogar em um clube onde se deve suar muito a camisa para chegar novamente às grandes conquistas", disse Gamarra, durante sua apresentação oficial, em Assunção. Segundo ele, sua missão será transmitir "experiência a muitos meninos que estão começando." O contrato com o Olimpia, provavelmente o último da carreira de Gamarra, tem validade de um ano. Famoso pelo jogo limpo, sem faltas, o veterano zagueiro paraguaio disputou as três últimas edições da Copa do Mundo: França/98, Coréia e Japão/2002 e Alemanha/2006.