Zagueiro Gil avisa: 'Corinthians vai brigar pelo título'

SÃO PAULO - Mesmo depois da decepcionante campanha no Campeonato Paulista, quando foi eliminado ainda na primeira fase, o zagueiro Gil confia que o Corinthians entra no Campeonato Brasileiro com condições de ser campeão. A equipe não joga desde o dia 23 de março e, desde então, vem treinando para o Nacional. Nesse período, o time disputou dois jogos-treino, contra Ponte Preta e Audax e venceu as duas atividades (1 a 0 e 2 a 1, respectivamente).

“Pelo tempo que ficamos sem jogar, é ruim por um lado, mas é positivo porque tivemos oportunidade para treinar. Quando se trata de Corinthians, a gente sempre entra em um campeonato para brigar pelo título. Estamos fazendo o possível e trabalhando firmes e focados para começar bem o Brasileiro”, disse o zagueiro.

O Corinthians estreia no Nacional domingo, contra o Atlético-MG, em Uberlândia. O Galo deve poupar alguns titulares porque na próxima quarta-feira enfrenta o Atlético Nacional de Medellín no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O Corinthians, no entanto, prepara para enfrentar o adversário completo. “Nossa preparação está sendo a melhor possível. Ainda precisamos ajustar algumas cosias, sabemos da qualidade do Atlético, mas estamos trabalhando com o foco na equipe deles”, disse Gil.

Perguntado sobre a transferência de Emerson para o Botafogo e a possibilidade de enfrentar o ex-companheiro, Gil lembrou que o contrato de empréstimo impede o atacante de enfrentar Corinthians. “O contrato não permite isso não. Ainda bem.”