Zagueiro inglês ?esquece? exame e é cortado A memória do zagueiro Rio Ferdinand, do Manchester United, ou melhor, a falta dela, pode custar ao jogador muito mais que o simples corte da seleção inglesa, anunciado nesta terça-feira pelo técnico Sven Goran Eriksson. Ausente da lista do treinador sueco por ter ?esquecido? de passar pelo controle antidoping após um treino no mês passado, Ferdinand justificou que na ocasião estava de mudança e não se lembrou do exame. A Federação Inglesa (FA) e Eriksson acharam por bem não convocar o atleta para enfrentar no sábado a Turquia, em jogo válido pela fase de classificação à Eurocopa 2004. Mas dificilmente a entidade que controla o esporte bretão vai esquecer a falha do jogador e irá chamá-lo agora não para jogar, mas sim explicar às autoridades do futebol local o porquê não atendeu ao controle de doping. ?Dada a seriedade com que a FA trata as transgressões do regulamento dos controles antidoping, a entidade concluiu que era inapropriado a convocação de Ferdinand?, disse o porta-voz da FA, Paul Barber. Se não convencer seus interrogadores, Ferdinand pode receber uma suspensão de até dois anos. Para o lugar de Ferdinand, Eriksson deve convocar o zagueiro John Terry, do Chelsea. A Inglaterra precisa ganhar ou empatar a partida em Istambul para garantir a vaga na Eurocopa 2004.