Zagueiro iraniano Golmohammadi não joga contra Angola O médico da seleção do Irã, Sasa Jankovic, disse nesta segunda-feira que o zagueiro Yahya Golmohammadi está fora do jogo contra Angola, marcado para esta quarta, em Leipzig. "Na última partida, ele lesionou o ligamento do ombro e não vai jogar". O médico afirmou ainda que o jogador deverá ficar inativo durante três ou quatro semanas. Golmohammadi, que foi o autor do gol marcado pelo Irã na derrota para o México, por 3 a 1, contundiu-se em um choque com o atacante português Cristiano Ronaldo. E foi ele quem cometeu o pênalti sobre Figo, que decretou a vitória de Portugal por 2 a 0. Jankovic ressaltou também que o veterano atacante Ali Daei está pronto para jogar. Ele ficou de fora da partida contra Portugal em virtude de uma contusão nas costas. Com as duas derrotas, o Irã já está eliminado do Mundial. O grupo D já tem Portugal classificado, com seis pontos. México, com quatro, e Angola, com um, disputam a outra vaga.