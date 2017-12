Zagueiro iraniano Zare, fora da Copa, terá de ser operado O zagueiro iraniano Sattar Zare terá de ser submetido a uma operação para reparar uma ruptura de ligamentos do joelho e está definitivamente fora da Copa. "O melhor é fazer a cirurgia o mais rapidamente possível", disse o médico da delegação, Sasa Jankovic, que acompanhou o jogador a uma clínica esportiva na Áustria. A operação foi marcada para a próxima semana. Zare rompeu os ligamentos do joelho direito durante um treinamento realizado na semana passada. A Fifa autorizou a delegação iraniana convocar e inscrever o meio-campo Moharram Navidkia para o seu lugar. O Irã, que perdeu a partida de estréia no grupo D para o México, por 3 a 1, fará seu segundo jogo contra Portugal, no sábado, em Frankfurt. Na sexta, México e Angola fazem a outra partida da segunda rodada, em Hannover.