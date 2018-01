Zagueiro Joel preocupa o Mogi Mirim O técnico Luis Carlos Winck ainda não definiu o time do Mogi Mirim para o jogo contra o Palmeiras, sábado, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, mesmo poupado de alguns treinos por sentirem dores musculares, Cléber, ex-Portuguesa, e Paulo Nunes, ex-Palmeiras, estão praticamente confirmados no ataque titular. Eles vão suprir a ausência de Dênis, artilheiro do time com seis gols e que foi negociado com o Olympique da Suíça, por US$ 300 mil. Este clube é o novo integrante da segunda divisão do país e tem ligações com o Sion, da primeira. O jogador já viajou para a Europa na quarta-feira. Caso Paulo Nunes seja adiantado da meia para o ataque, será aberta uma vaga para a estréia de Neto, ex-Palmeiras, que finalmente teve sua documentação regularizada. A principal dúvida, porém, é o zagueiro Joel, que na derrota de 2 a 1 para o Ceará fez muita falta. Ele cumpriu suspensão automática e teria seu retorno confirmado não fosse as fortes dores na perna esquerda, que preocupam os médicos do clube.