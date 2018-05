Zagueiro Juan faz trabalho separado e não treina com bola no Internacional

PORTO ALEGRE - Apesar das atividades leves realizadas pelo elenco do Internacional, nesta terça-feira, o zagueiro Juan fez um trabalho em separado e nem chegou a treinar com bola no CT Parque Gigante, em Porto Alegre.

O veterano fez trabalho diferenciado por causa do maior desgaste físico. A atividade vem se tornando rotina na preparação física do Inter. Mesmo fora da atividade com bola, Juan não preocupa a comissão técnica para o jogo desta quinta-feira, contra o Cuiabá, pela Copa do Brasil, na Arena Pantanal.

Enquanto Juan se recuperava fisicamente, Diogo, Paulão, Fabrício, Willian, Aránguiz, Alan Patrick, D''Alessandro, Valdívia e Rafael Moura trabalharam com bola somente em metade do campo.

Se o técnico Abel Braga não sofrer nenhuma baixa nesta quarta, ele deve mandar a campo na quinta: Dida; Gilberto, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex, D''Alessandro e Alan Patrick; Rafael Moura.