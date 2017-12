Zagueiro Juan pode jogar na Roma O zagueiro Juan, do Flamengo e da seleção brasileira, poderá ser o mais novo brasileiro da Roma, que já tem Aldair, Antonio Carlos, Cafu e Emerson. Segundo a imprensa italiana, o clube está muito próximo de fechar contrato com o jogador e estaria disposto a pagar até US$ 10 milhões. O presidente do clube Franco Sensi, e o treinador da equipe, Fábio Capello, não confirmam o interesse por Juan. Dizem que querem contratar um zagueiro - que poderá ser um argentino ou um brasileiro. O argentino seria Facundo Quiroga, que hoje defende o Sporting de Lisboa. A Roma precisa urgentemente de um zagueiro depois da séria contusão sofrida por Sallou Lassissi no amistoso contra o Boca Juniors. O jogador ficará pelo menos seis inativo. Capello desmentiu que a Roma tivesse procurado o Lyon para a contratação de Edmilson (ex-São Paulo).