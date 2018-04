Zagueiro Leandro Euzébio festeja gol após vitória do Flu Recém chegado ao Fluminense, o zagueiro Leandro Euzébio não escondeu a felicidade por ter marcado o gol da vitória sobre o Volta Redonda, neste domingo, no Maracanã. Com a vitória, o Fluminense se manteve com 100% de aproveitamento na Taça Guanabara.