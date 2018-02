Zagueiro Lúcio quer trocar Bayern por Itália ou Espanha

O zagueiro da seleção brasileira Lúcio quer trocar o Bayern de Munique por algum clube de Espanha ou Itália. "Sonho com a Espanha e a Itália", disse o capitão brasileiro à rede de TV alemã Deutsche Welle. Lúcio tem contrato com o Bayern até 2010, mas acredita que "talvez meu sonho possa se tornar realidade um pouco antes se eu conseguir chegar a um acordo com o clube". O zagueiro acrescentou que os invernos na Alemanha são muito difíceis para ele e sua família. "Nós somos prisioneiros do frio", disse ele. O atacante alemão Lukas Podolski, companheiro de Lúcio no Bayern, também indicou que deseja deixar a equipe, mas no seu caso por não ter conseguido se firmar no time titular. "Seria uma estupidez se eu dissesse 'Munique é ótimo, está tudo indo bem no Bayern"', afirmou o jogador ao jornal Sueddeutsche Zeitung newspaper.