Zagueiro Lúcio recusa o Real Madrid O zagueiro Lúcio, do Bayer Leverkusen e da seleção brasileira, garantiu em entrevista publicada neste domingo na Alemanha, que não pretende se transferir para o Real Madrid. O jogador integra a lista de possíveis reforços do time espanhol para a próxima temporada, mas não estaria muito animado com a idéia, segundo teria declarado ao diário ?Koelner Express?. Segundo ele, se o convite vier, vai dizer não. ?Não vou me transferir para Madri. Não quero ir para lá?, disse o jogador, de acordo com o jornal. A venda de Lúcio, no entanto, viria em ótima hora para o clube alemão, que, de vice-campeão nacional e europeu em 2002, se salvou do rebaixamento na última rodada do campeonato alemão e atravessa grave crise financeira. Sem dinheiro, o clube devolveu o brasileiro Cris ao Cruzeiro, além de ter cedido Thomas Kleine ao Greuther Fuerth e Ojigwe ao Borussia Moenchengladbach. Além disso, não renovou os contratos de Jurica Vranjes e de Boris Zivkovic. ?Está claro que deveremos vender alguém?, disse o diretor de futebol do clube, Reiner Calmund, num evidente recado ao brasileiro.