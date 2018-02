Zagueiro Lugano descarta retornar ao futebol brasileiro O zagueiro uruguaio Diego Lugano, atualmente no Fenerbahce, da Turquia, disse nesta terça-feira que não pretende retornar ao futebol brasileiro. O jogador contou que está satisfeito na Europa, apesar de ter atuado poucas vezes como titular em sua equipe. No Brasil, o Internacional havia manifestado interesse na contratação do zagueiro, já que o mesmo possui experiência na disputa da Copa Libertadores (foi campeão com o São Paulo em 2005). "Não sabia deste interesse, mas de momento não pretendo voltar", contou Lugano em entrevista à rádio Jovem Pan. Os diretores do Inter haviam cogitado Lugano para substituir Fabiano Eller, que foi defender o Atlético de Madrid. O nome do uruguaio foi indicado pelo técnico Abel Braga, principalmente depois que o Fenerbahce foi eliminado da Copa da Uefa.