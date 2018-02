Zagueiro Luisão é detido em Portugal por dirigir embriagado Uns dos destaques do Benfica, o zagueiro Luisão, que também é uma das apostas de Dunga na seleção brasileira, foi detido na madrugada desta sexta-feira, em Lisboa, por dirigir sob efeito de álcool. Aos 25 anos, o jogador foi levado para um tribunal da região, onde explicou diante de um juiz todo o ocorrido. Por esse motivo, Luisão não esteve presente no treino desta manhã do Benfica, o primeiro realizado depois de disputar um torneio nos Emirados Árabes Unidos. Segundo a rádio Renascença, Luisão, que havia regressado a Portugal na quinta, saiu para jantar com alguns amigos num restaurante. Foi nessa confraternização que ele acabou exagerando na bebida. Assim que deixou o local, o carro de Luisão foi interceptado por uma operação de rotina da polícia portuguesa, onde um exame teria revelado uma elevada taxa de álcool (ele teve 1,44 gramas de álcool por litro de sangue, quando o permitido é 1,20). Após prestar esclarecimentos ao tribunal, Luisão foi liberado. Pela infração, o jogador foi condenado a prestar 40 horas de serviço comunitário. Atualizado às 16h19