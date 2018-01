Zagueiro mais caro da história faz primeiro treino pelo Liverpool

O holandês Virgil van Dijk está definitivamente integrado ao Liverpool. Contratado do Southampton por 75 milhões de libras (cerca de 330 milhões), negociação que o tornou o zagueiro mais caro da história, o jogador de 26 anos fez nesta terça-feira o seu primeiro treino com a equipe após a reabertura da janela de transferência na Inglaterra em janeiro.

Depois de se reunir com o técnico Jürgen Klopp, Van Dijk foi acompanhado pelo chefe da preparação física do Liverpool, Andreas Kornmayer, em uma corrida em torno do campo. Depois, fez alguns exames médicos de rotina, segundo informou o clube.

Se o holandês realizou a sua primeira atividade, o meia Philippe Coutinho segue como dúvida para enfrentar o Everton, sexta-feira, pela Copa da Inglaterra. O brasileiro sentiu a sequência de jogos e sofreu uma pequena lesão. Não atuou, assim, na vitória sobre o Burnley por 2 a 1, fora de casa, na segunda-feira, pelo Campeonato Inglês.

Fortemente especulado como possível reforço do Barcelona, Philippe Coutinho pode se transferir nos próximos dias para o futebol espanhol. O duelo contrato o Everton, assim, poderia até ser sua eventual despedida. Mas, com o problema, ele pode não entrar em campo. É o mesmo caso do egípcio Mohamed Salah, que ainda se recupera de uma leve lesão e não está confirmado para o jogo.