Zagueiro marca de bicicleta e Goiás supera o Joinville em casa

Sob novo comando, o Goiás voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste domingo. Com o interino Wanderley Filho no banco de reservas, o time esmeraldino não tomou conhecimento do Joinville e fez 3 a 0 pela 27.ª rodada da competição, graças aos dois gols de Erik e o golaço de bicicleta do zagueiro Fred.

O resultado levou o Goiás a 31 pontos, em 13.º, abrindo dois da zona de rebaixamento. No sábado que vem, a equipe terá pela frente o Fluminense, no Maracanã. Já o Joinville não vence desde a 20.ª rodada e segue na penúltima posição, com somente 23 pontos. Domingo, receberá o Atlético-MG.

A vitória goiana começou a ser desenhada cedo, logo aos 18 minutos, quando David bateu escanteio, a defesa catarinense não conseguiu afastar e Fred emendou de bicicleta para marcar. O Joinville tentou responder, mas o Goiás tinha as melhores chances, que desperdiçou com Erik e Bruno Henrique.

Na etapa final, foi a vez do Joinville perder as oportunidades, e aí o Goiás tratou de castigar. Aos 25 minutos, o árbitro viu pênalti de Rogério sobre Gimenez. Erik bateu com categoria e ampliou.

O segundo gol e o forte calor da manhã em Goiânia acabaram com o ímpeto do Joinville. Restou aos donos da casa selarem o placar aos 42 minutos, novamente com Erik. O atacante recebeu de Bruno Henrique e deslocou o goleiro com tranquilidade.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 3 X 0 JOINVILLE

GOIÁS - Paulo Henrique; Gimenez, Felipe Macedo, Fred e Rafael Foster (Alex Alves); Rodrigo, David e Felipe Menezes (Liniker); Zé Eduardo (Ygor), Erik e Bruno Henrique. Técnico: Wanderley Filho.

JOINVILLE - Agenor; Mario Sérgio, Domingues, Guti e Rogério; Kadu (Marion), Edson Ratinho, William Popp (Silvinho) e Lucas Crispim; Marcelinho Paraíba (Fernando Viana) e Edgar Junio. Técnico: PC Gusmão.

GOLS - Fred, aos 18 minutos do primeiro tempo. Erik, aos 25 e aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP/Fifa).

CARTÃO AMARELO - Rogério (Joinville).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).