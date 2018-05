Zagueiro Nathan está próximo de trocar o Palmeiras pelo Bahia

O zagueiro Nathan pode ser anunciado até o começo da semana como novo reforço do Bahia. O defensor do Palmeiras acerta os últimos detalhes para ser emprestado até o fim do ano após entrar nos planos de vários clubes recentemente e não ser inscrito pelo time alviverde na disputa do Campeonato Paulista.

O interesse do clube baiano existe desde o fim da temporada passada e o jogador de 20 anos também esteve nos planos do Goiás, Avaí, XV de Piracicaba e até do Santos. Entretanto, nenhuma das negociações avançou e ele continuou treinando na Academia de Futebol e sem participar dos jogos.

Thiago Martins, que estava no Paysandu, acabou lhe passando na ordem da preferência de Marcelo Oliveira. Inclusive, deve ser titular na partida contra o Linense, neste sábado, no Allianz Parque.

Outro que também pode jogar no Bahia é o lateral-esquerdo Victor Luis. No ano passado, ele atuou emprestado pelo Ceará e retornou com a promessa de ser utilizado, mas não caiu nas graças do treinador e deve deixar o clube novamente.