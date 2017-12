Zagueiro Nen pode reforçar o Palmeiras O zagueiro Nen, do Gama, pode ser o primeiro reforço do Palmeiras para a próxima temporada. A indicação foi do técnico Jair Picerni, que já trabalhou com o jogador de 25 anos, e confirmada pelo auxiliar-técnico Fred Smania. ?É um quarto-zagueiro de muita qualidade. Já era para ele ter vindo antes, mas não deu certo. Vamos ver como serão as negociações desta vez.? Dirigentes do Gama admitiram o contato do time paulista e de um baiano, possivelmente o Vitória. ?Mas daremos preferência para o Palmeiras?, prometeu Wagner Marques, presidente do Gama. Neste domingo termina o vínculo entre Palmeiras e o lateral-direito Baiano. O clube fez uma contraproposta, mas o jogador ainda não se manifestou. Se não der certo com Baiano, o Palmeiras deve partir para a contratação de Paulo Baier, do Criciúma. O interesse pelo jogador é antigo. Baier esteve cotado para substituir Alessandro, que se transferiu para a Europa no primeiro semestre. No seu lugar, foi contratado Baiano.