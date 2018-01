Zagueiro palmeirense quer apenas desfrutar O ano não prometia muito para Leonardo. O peso de ter feito parte da equipe que levou o Palmeiras para a Segunda Divisão em 2002 era muito grande. Para piorar, em março o zagueiro recebeu a notícia de que sua esposa havia perdido o primeiro filho do casal, no quarto mês de gestação. Mas ele garante ter superado os problemas. E afirma que não quer ser reconhecido apenas pelos dois gols que marcou recentemente contra Brasiliense e Sport pela Série B do Brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde