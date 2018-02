Zagueiro Paulão chega ao Rio Branco para o Paulista Disputado por vários clubes do interior, o zagueiro Paulão se apresentou nesta sexta-feira ao Rio Branco, de Americana, para disputar o Campeonato Paulista. Depois de passar por exames médicos, o novo reforço seguiu para a cidade mineira de Jacutinga, onde o elenco realiza pré-temporada. A diretoria do Rio Branco continua atrás de reforços. O próximo pode ser o atacante Bachim, revelação do rival, o União Barbarense, que vai disputar a Série A-3. Mesmo contratando, o time de Americana continua com problemas financeiros. Alguns funcionários não recebem salários há quatro meses. O Rio Branco estréia no Paulistão diante do Juventus, fora de casa, na próxima quarta-feira, às 16 horas.