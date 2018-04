Zagueiro pede Cruzeiro calmo para reverter desvantagem na final

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro precisa de uma vitória por ao menos três gols de diferença sobre o Atlético no próximo domingo para conquistar o título do Campeonato Mineiro, mas o zagueiro Paulão, provável substituto do suspenso Bruno Rodrigo, pediu tranquilidade ao time para conquistar o placar elástico no Mineirão. Ele lembrou que a afobação pode levar o time a ser surpreendido pelo rival.

"Não precisamos só do gol, precisamos da calma, precisamos do momento certo para atacar, defender em grupo, ter tranquilidade. Vamos ter calma e isso vai voltar a acontecer, vamos voltar a ganhar os jogos. Voltar a ter atenção, a união de marcar, de todo mundo saber que tem que marcar no momento certo, que vamos precisar de todos", afirmou.

Paulão começou o ano como titular no Cruzeiro, mas espaço perdeu após sofrer um estiramento muscular na coxa esquerda. Para o zagueiro, o time não precisa de mudanças drásticas para conquistar o título do Campeonato Mineiro, mas apenas repetir o padrão que levou a equipe a ter a melhor campanha da primeira fase do torneio estadual.

"É trabalhar como estamos trabalhando e no final de semana apresentar tudo aquilo que o Cruzeiro sabe. Ter um bom empenho. O pensamento e o foco de todos nós são iguais. Todo mundo com o mesmo pensamento. O Cruzeiro vinha jogando desse jeito e não é possível que vamos esquecer tudo que já fizemos", disse.