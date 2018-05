Zagueiro Pepe leva cinco pontos na cabeça após choque O zagueiro Pepe, do Real Madrid, teve de receber cinco pontos na cabeças após um choque com Mamadou Niang, do Olympique de Marselha. O incidente aconteceu na partida entre as duas equipes, na terça-feira, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O Real Madrid venceu por 3 a 1 e garantiu vaga nas oitavas de final.