Zagueiro Pepe manda mensagem de apoio a Filipe Luís

No último final de semana, o jogador do La Coruña fraturou o tornozelo direito, passou por uma cirurgia e acabou com suas chances de disputar a Copa do Mundo da África do Sul.

Em mensagem de apoio, Pepe desejou força para Filipe Luís superar a recuperação - ficará afastado de quatro a seis meses - e afirmou que aguarda o retorno do compatriota com ansiedade.

"É uma pessoa alegre e com forças para superar (a recuperação). Vai demonstrar fora de campo que também é um lutador, e espero que se recupere antes do previsto para dar alegria a todos os amantes do futebol. Quero dar-lhe um abraço muito forte", afirmou o zagueiro do Real Madrid.