Zagueiro Pepe passará por cirurgia na quinta-feira

Pepe se machucou na vitória por 3 a 2 sobre o Valencia, no último sábado, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O fato deixou a participação do jogador na próxima Copa do Mundo em dúvida, já que a competição começa em junho e os médicos preveem um tempo de seis meses de recuperação da lesão que afetou os ligamentos do joelho.

Caso se recupere a tempo de jogar o Mundial, Pepe é nome certo na seleção portuguesa que fechará a sua participação na primeira fase da competição contra o Brasil, em duelo válido pelo Grupo G. Além da seleção comandada por Dunga, os portugueses terão pela frente Costa do Marfim e Coreia do Norte no estágio inicial da Copa do Mundo que será realizada na África do Sul.