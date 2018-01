Zagueiro perde 33 mil em assalto O começo de ano não está sendo muito bom para o elenco do Vitória. Depois da tentativa de homicídio que o atacante Alan Delon sofreu há 15 dias, quando recebeu um tiro na boca disparado por um desconhecido num semáforo da orla marítima de Salvador, ontem (3) foi a vez do zagueiro Marcelo Heleno engrossar as estatísticas policiais da capital baiana. Ele foi assaltado por um motoqueiro no final da tarde quando deixava sua agência bancária situada no Bairro Itaigara. Marcelo Heleno teve um prejuízo de R$ 33 mil, importância que havia acabado de sacar, levada pelo bandido que fugiu sem deixar pistas. Enquanto Marcelo Heleno de refaz do susto, o atacante Alan Delon já recebeu alta do Hospital Aliança onde ficou internado e deve iniciar o tratamento de recuperação bucal em breve. A bala quebrou três dentes do jogador e deslocou sua mandíbula. A polícia também não tem pista do autor do tiro.