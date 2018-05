Zagueiro perde pênalti e faz contra em vitória do Athletic Bilbao

VALÊNCIA - Na briga pelas primeiras posições do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao faturou mais uma vitória na competição, nesta segunda-feira, apesar da atuação desastrada do zagueiro Mikel San Jose. O defensor desperdiçou uma cobrança de pênalti e marcou um gol contra em favor do Levante, mas não evitou o triunfo do Bilbao por 2 a 1, fora de casa.

Com o resultado, o Athletic Bilbao chegou aos 59 pontos e se manteve próximo aos líderes. Ocupa o quarto lugar, posição que o credencia para as fases preliminares da próxima Liga dos Campeões. O time deve se contentar com esta posição porque o terceiro colocado está distante na tabela. O Real Madrid exibe 76 pontos, 17 a mais que o Bilbao. Já o Levante é apenas o nono, com 40.

A vitória do Bilbao nesta segunda teve como maior obstáculo um dos seus próprios jogadores. Em um dia desastroso, Mikel San Jose desperdiçou uma grande chance de gol para os visitantes logo aos 11 minutos de jogo. Após falhar na cobrança de pênalti, ele viu Aritz Aduriz praticamente sacramentar a vitória do Bilbao.

Mas, depois do intervalo, Mikel San Jose protagonizou outro momento difícil em campo. Aos 22 minutos, o zagueiro mandou contra as próprias redes e anotou o gol do Levante, que diminuiu o placar e manteve a esperança na parte final do jogo. Para sorte de San Jose, o time da casa não teve forças para buscar o empate, garantindo o triunfo do Bilbao.