Zagueiro Pereira é suspenso por 2 jogos O zagueiro Pereira, do Santos, foi suspenso por duas partidas, hoje, por causa da expulsão durante a partida em que seu time foi goleado por 4 a 0 para o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, dia 23 de maio. Por ter antecedentes no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), os auditores da 3ª Comissão Disciplinar da instituição o condenaram unanimamente. Pereira foi denunciado no art. nº 255 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): "praticar ato de hostilidade contra o adversário ou companheiro de equipe. A punição prevista para esta infração é a suspensão de 1 a 3 partidas.