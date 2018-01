Zagueiro pode desfalcar a Ponte O técnico Oswaldo Alvarez ganhou um problema para o jogo de sábado, contra o Fluminense, no estádio Caio Martins, em Niterói, quando defenderá a liderança do Torneio Rio-São Paulo. O zagueiro Rodrigo, que não havia atuado diante do América por estar cumprindo suspensão automática, acabou levando uma pancada no tornozelo esquerdo, durante um treino coletivo, e passou a ser dúvida para a partida no Rio. Caso não jogue, Alex Oliveira continuará na equipe titular ao lado do experiente Ronaldão . "O Rodrigo levou uma pancada, está sentindo um pouco de dores, mas acredito que até o dia do jogo ele já esteja recuperado", espera Vadão. Quem está vetado para a partida é o lateral-direito Rodrigo Chagas. Contratado junto ao Cruzeiro, o jogador ainda está readquirindo a forma física e acha difícil fazer sua estréia contra o Fluminense. ?Não quero precipitar as coisas. Se não der para jogar contra o Fluminense, vou continuar treinando para o próximo jogo. Estou ansioso para jogar, mas prefiro estar bem para não decepcionar a torcida da Ponte Preta", explicou. Rodrigo Chagas, entretanto, esteve presente no jogo-treino desta quarta-feira, contra o Ituano, no Centro de Treinamento do Jardim Eulina. O treinador colocou em campo apenas os jogadores que não estão sendo aproveitados no Rio-São Paulo. A Ponte Preta, com 10 pontos, divide a liderança da competição com o Botafogo-RJ, perdendo apenas no número de cartões recebidos. Enquanto a equipe de Campinas tem dois vermelhos e 11 amarelos, os cariocas receberam apenas seis advertências e nenhuma expulsão.