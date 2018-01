Zagueiro pode ser salvação da Santista O técnico Muricy Ramalho pode promover a estréia do zagueiro Waldemir, da categoria júnior, entre os profissionais da Portuguesa Santista, sábado, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Paulista da Série A-1. Como o time não vai contar com os zagueiros Márcio Goiano e Orestes, suspensos, o jogador pode ter sua grande chance no time principal. Outra alternativa de Muricy seria improvisar o volante Roberto Ramos na defesa, que voltou esta semana a treinar normalmente. Ramos havia se contundido na virilha, semana passada, e foi liberado pelo departamento médico para retornar aos treinamentos. Mas os problemas do técnico santista não param por aí. É que os meio-campistas Marcos Bazílio e Jean também cumprem suspensão, depois de terem recebido o segundo cartão amarelo no último final de semana. Caçapa, que participou da vitória sobre o São Caetano na última rodada, Danilo e Calil estão na briga pelas duas vagas. "Precisamos analisar tudo isso com muita calma, porque trata-se de uma situação delicada. Vamos trabalhar a equipe dentro dessa nossa realidade para encontrar o time ideal e conquista mais uma vitória, o que nos deixaria ainda mais próximos da classificação", ressaltou o treinador. "Não podemos ficar pensando muito nos desfalques. Temos de treinar forte para apresentar um bom futebol diante da nossa torcida contra o Palmeiras", completou. Os ingressos para este jogo já estão sendo vendidos nas bilheterias do estádio Ulrico Mursa e em diversos pontos espalhados pela cidade. Os preços são: R$ 10,00 arquibancadas cobertas; R$ 5,00 arquibancada; R$ 3,00 estudantes credenciados; R$ 1,00 mulheres e crianças. A Portuguesa Santista soma 20 pontos e divide a quarta colocação do campeonato com Corinthians, Santos e Botafogo. O time ainda terá de enfrentar os desesperados Matonense e Guarani, fora de casa.