Zagueiro português volta para casa para nascimento do filho O zagueiro português Paulo Ferreira teve que voltar às pressas para sua casa, nesta quarta-feira, após receber a notícia de que seu primeiro filho iria nascer nas próximas horas, em Portugal. O jogador recebeu autorização do treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari para deixar a concentração, em Marienfeld (Alemanha), mas terá que se reapresentar para o treinamento marcado para a tarde desta quinta (horário local). Preocupado com a concentração dos jogadores por causa do enorme e inesperado assédio dos torcedores desde que a seleção desembarcou na Alemanha, Felipão teve uma boa notícia ao saber que o treino desta quinta, marcado para a cidade de Gütersloh e aberto ao público, foi transferido para o dia 18. Isso porque muita gente apareceu no treinamento da última segunda e os organizadores preferiram alterar a data para evitar confusões. Assim, o técnico brasileiro poderá usar o treino, agora fechado até para a imprensa, para comandar um coletivo e aprofundar mais a parte tática para a partida de estréia na Copa contra a seleção de Angola, no próximo domingo, em Colônia.