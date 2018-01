Zagueiro que agrediu árbitra é suspenso O zagueiro Nei, do Vila Nova-GO, que agrediu a árbitra Sirley Cândida durante a vitória, por 2 a 0, da Anapolina sobre o Vila Nova, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, foi suspenso por 60 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A decisão foi tomada nesta terça-feira pelo presidente do STJD, Luiz Zveiter, que afirmou que a punição começa a vigorar a partir desta quarta-feira. Nei foi expulso por agredir um adversário, depois partiu em cima da árbitra. No tumulto gerado pela expulsão, o zagueiro bateu na mão de Sirley, derrubando o cartão vermelho. Apesar de o fato não ter sido relatado na súmula, a imagem foi transmitida pelas emissoras de televisão. Com isso, Zveiter decidiu punir o jogador, que já ficou preventivamente afastado pelo STJD dos gramados desde a data do jogo (18 de maio). Este período será incluso nos dias da suspensão. Existem ainda dois casos polêmicos na Série B. O principal deles envolve o líder Marília, que poderia perder os três pontos ganhos na vitória por 2 a 0 sobre a Anapolina, ainda na primeira rodada. A alegação do clube goiano é que os atacantes Jaílson e Romualdo estariam irregulares. O julgamento ainda não tem data definida. No momento, o time paulista soma 13 pontos, enquanto o time goiano tem 10. O Náutico também corre risco de perder os pontos da vitória por 4 a 3 sobre o Joinville por causa do lateral Marcos Lucas, que não teve seu nome relacionado no BID (Boletim Informativo Diário). Na realidade ele aparece como sendo jogador do Americano de Campos, seu ex-clube. O STJD também não confirmou a data deste julgamento.