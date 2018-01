Zagueiro quer acertar com São Paulo O zagueiro Thiago e o presidente do Paulista de Jundiaí, Eduardo Palhares, garantem que as negociações com o São Paulo estão adiantadas e que o jogador pode chegar ao São Paulo ainda hoje, no máximo amanhã. ?Se dependesse só de mim, já estava no São Paulo. Mas ainda faltam acertar alguns detalhes com o Paulista?, diz Thiago. ?Não tenho interesse nesse jogador. Quero alguém experiente e que resolve de uma vez por todas os problemas de nossa zaga?, rebate Marcelo Portugal Gouvêa, presidente do São Paulo. Leia mais no Jornal da Tarde