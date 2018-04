Zagueiro Renato Silva comemora confiança no São Paulo

Poupado da partida contra o Santo André porque tinha dois cartões amarelos, Renato Silva está confirmado como titular no clássico de domingo, entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi. O gesto de Ricardo Gomes empolgou o zagueiro.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Me deixar de fora de um jogo por causa dos cartões e confirmar minha volta em uma partida tão importante demonstra a confiança que ele tem no meu futebol. Isso só me deixa mais animado e feliz para trabalhar da melhor forma possível no São Paulo", afirmou Renato Silva.

Disputar um clássico é outra razão que deixa o zagueiro animado. Para ele, a partida será encarada com muita motivação pelas duas equipes; "Voltar nessa partida, com a importância que ela tem, me motiva ainda mais. A casa estará cheia, a disputa é sadia, e todos entrarão em campo jogando o seu máximo", completou o jogador.

O São Paulo está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 44 pontos, empatado com o líder Palmeiras, enquanto o Corinthians é o nono com 37.