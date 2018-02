Zagueiro retorna aos treinos na Ponte Aos poucos, o técnico Estevam Soares está conseguindo contar com todos os seus jogadores na Ponte Preta para o Campeonato Brasileiro. Depois de receber o meia Élson, totalmente recuperado de fortes dores no tendão patelar do joelho direito, agora foi a vez do zagueiro Rafael Santos também ser liberado pelo departamento médico. São boas notícias que aumentam a confiança para o jogo contra o São Paulo, na terça-feira, no Morumbi, pela 31.ª rodada. Rafael, de 20 anos, está curado de uma cirurgia no joelho esquerdo. A sua volta foi considerada surpreendente, tanto que já poderá reforçar o time contra o São Caetano, no próximo dia 16, em Campinas. ?Já iniciei os trabalhos com bola e aos poucos estou adquirindo uma melhor forma física?, afirmou, todo satisfeito. Para o duelo com o São Paulo, Estevam não poderá contar com o volante Éverton. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Juventude, na última terça. A Ponte Preta segue na nona posição, com 41 pontos.