Zagueiro Rhodolfo é liberado para treinar no Atlético-PR O zagueiro Rhodolfo, que se recupera de um estiramento na coxa direita, foi liberado pelo departamento médico do Atlético-PR para treinar com o restante do elenco. O time paranaense se prepara para a partida contra o Náutico, neste sábado, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador estava afastado dos treinos há três semanas e ainda é dúvida para o duelo com o Náutico. Rhodolfo se machucou no jogo contra o Botafogo, no dia 8 de agosto, no Rio de Janeiro, e se mostrou otimista com a possibilidade de defender o Atlético-PR no sábado. "Eu ainda não fiz nenhum treino. Verei como estou me sentindo no treino desta quinta-feira. Já fiz algum trabalho com bola e de movimentação sem ter nenhum incômodo. Acredito que eu estou bem, mas para jogar não depende de mim. Veremos o que o treinador Antônio Lopes acha e é ele quem vai decidir", afirmou Rhodolfo.