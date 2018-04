Zagueiro Rodrigo promete ajudar Vasco a dar volta por cima no Brasileirão

RIO - Apresentado oficialmente como reforço do Vasco nesta quarta-feira, Rodrigo exibiu confiança na chegada ao seu novo clube. O zagueiro agradeceu a aposta da diretoria no seu nome e prometeu aos torcedores, naturalmente chateados com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, que o time vai dar a volta por cima em 2014.

"Primeiro quero agradecer a aposta do Vasco no meu nome. Não pensei duas vezes quando recebi o convite e quero trilhar o caminho das grandes conquistas aqui dentro. Sei que a torcida do clube está um pouco chateada, mas vamos dar a volta por cima dentro de campo. A torcida do Vasco é maravilhosa e contamos sempre com eles", disse.

Com palavras de efeito, Rodrigo disse que chega com o objetivo de fazer com o que o Vasco volte a assustar o adversários. "Vou ajudar a todo mundo a ter medo do Vasco", disse, destacando, para evitar qualquer polêmica, que seu estilo de jogo é leal. "Meu jogo é duro, pesado, mas sempre leal", completou.

Após defender o Goiás no ano passado, Rodrigo destacou que optou pelo Vasco pela grandeza do clube. "Minha escolha se resume a uma frase. Quero jogar no Vasco. Apesar de todos problemas, é uma nova jornada esse ano. Estava disputando ano passado para sair da zona de rebaixamento, permanecer na primeira divisão e aqui venho para ser campeão", comentou.