Zagueiro Rômulo ganha nova chance no Flamengo Com sete desfalques para escalar o Flamengo, o técnico Andrade resolveu dar uma chance ao zagueiro Rômulo, que brilhou no time no Brasileirão de 2007. O jogador chegou a defender o Figueirense no início deste ano, mas voltou ao Flamengo após se recuperar de uma lesão no joelho.