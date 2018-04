Zagueiro se machuca e é dúvida na seleção argentina

O zagueiro argentino Gabriel Heinze sofreu uma pancada no joelho direito durante o treino da Argentina, na última terça-feira, e se transformou em dúvida para a partida do próximo sábado contra a Bolívia pelas Eliminatórias para a Copa de 2010. Apesar de o jogador não estar descartado para as partidas contra a Bolívia e a Colômbia pelas Eliminatórias, o técnico Alfio Basile convocou hoje o zagueiro Jonathan Bottinelli, do San Lorenzo. Além disso, o meia Riquelme, que se recupera de uma gripe, ficou de fora dos treinos da Argentina pelo segundo dia consecutivo. Basile está "muito preocupado" com estado precário do gramado do estádio Monumental, onde os argentinos enfrentam os bolivianos. Segundo o atacante Hernán Crespo, da Inter de Milão, o campo "é um desastre", o que comprovou na última quarta ao ver a partida entre River Plate e Arsenal pelas semifinais da Copa Sul-Americana.