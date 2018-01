Zagueiro sofre grave lesão no joelho e pode desfalcar Rússia na Copa

A cinco meses para o início da Copa do Mundo, os donos da casa podem ter conhecido nesta quinta-feira seu primeiro desfalque para a competição. O zagueiro Dzhikiya sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior de seu joelho esquerdo e terá que acelerar sua recuperação se quiser estar com a seleção russa no Mundial.

+ Descobrindo a Rússia, palco da Copa de 2018

Dzhikiya contundiu o joelho quando defendia o Spartak Moscou no amistoso diante do Shanghai SIPG nesta quinta, nos Emirados Árabes Unidos, e foi imediatamente encaminhado a um hospital. No confronto, o brasileiro Hulk foi o responsável por marcar o gol da vitória dos chineses por a 1 a 0.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Momentos depois do apito final, o Spartak confirmou a gravidade da lesão. Dzhikiya foi liberado para retornar ao hotel da equipe, mas precisará ser submetido a cirurgia nos próximos dias. "Ainda ficará claro quanto tempo Dzhikiya precisará para se recuperar", explicou o clube russo.

Dzhikiya se tornou peça fundamental na defesa russa desde o ano passado e foi titular nas três partidas disputadas pela seleção na Copa das Confederações. O país está no Grupo A da Copa do Mundo, ao lado de Egito, Uruguai e Arábia Saudita, adversária da estreia, no dia 14 de junho.