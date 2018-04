Zagueiro Subotic desfalca Borussia por seis semanas

O defensor foi operado por causa de uma fratura sofrida durante a goleada de 5 a 1 sobre o Wolfsburg, sábado, fora de casa. Subotic foi atingido no rosto pelo cotovelo do zagueiro Sotirios Kyrgiakos, do time rival, em uma disputa de bola aérea no final do primeiro tempo.

Segundo o Borussia, a cirurgia durou cerca de duas horas. Os médicos colocaram três placas no rosto do sérvio, de 22 anos. O clube informou que o atleta ficará alguns dias no hospital antes de receber alta.