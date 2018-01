Zagueiro Thiago Heleno fica mais perto de acerto com o Santos

Reforçar a defesa é a prioridade do Santos para a próxima temporada e a diretoria do clube negocia a contratação do zagueiro Thiago Heleno. O jogador de 27 anos tem passagens por Corinthians e Palmeiras e disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Figueirense.

Uma reunião que deverá ocorrer nesta terça-feira, na Baixada Santista, entre o empresário do jogador e a diretoria do Santos, pode selar a transferência. O contrato de Thiago Heleno com o Figueirense termina no próximo dia 31. O Atlético-PR também tem interesse no jogador.

O defensor disputou 151 jogos com a camisa do Cruzeiro entre 2006 e 2010, ano em que foi contratado pelo Corinthians. No time alvinegro, porém, o jogador não teve sucesso, amargou falhas e acabou sendo negociado com o Palmeiras após apenas cinco confrontos disputados pela equipe do Parque São Jorge.

No Palmeiras, por sinal, Thiago Heleno chegou ao clube em uma fase muito conturbada e acumulou 70 partidas disputadas entre 2011 e 2012, ano em que o time acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Em seguida, em 2013, ele se transferiu para o Criciúma, mas acabou não atuando pela equipe catarinense, antes de finalmente seguir em 2014 para o Figueirense, no qual se firmou novamente como atleta e realizou 97 partidas, ajudando o time a se manter na elite do Brasileiro neste ano, no qual precisou lutar para não cair para a Série B até a última rodada.