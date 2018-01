Zagueiro Thiago treina normalmente e alivia o São Caetano O São Caetano recebeu uma ótima notícia nesta terça-feira. O zagueiro Thiago, que havia sofrido uma pancada no empate de 1 a 1 contra o São Paulo, se recuperou e treinou normalmente com o restante do elenco no período da tarde. Assim, o técnico Dorival Júnior terá o time completo à disposição e já avisou que não fará mudanças para a partida de volta, sábado, no Morumbi. ?Não vejo motivos para realizar alterações. O time teve um bom desempenho, principalmente após a reação na segunda etapa?, disse o treinador. Insatisfeito com os erros de passe no primeiro tempo contra o São Paulo, Júnior insistiu em treinar toque de bola nesta terça. Além disso, o técnico aproveitou para aprimorar alguns lances com bola parada, como escanteios e cobranças de falta. ?De repente um lance de bola parada pode decidir um campeonato?, argumentou. O São Caetano precisará da vitória para garantir a vaga para a decisão. E nem mesmo o fato de o clube do Morumbi atuar nesta quarta pela Libertadores - enfrenta o Alianza Lima, no Peru - empolga os jogadores do time do ABC. ?O São Paulo tem uma grande estrutura e essa viagem foi planejada para eles suportarem as duas partidas?, analisou o meia Canindé.